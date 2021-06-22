Трамп хотів відправляти заражених коронавірусом американців в Гуантанамо

У лютому 2020 року тодішній президент США Дональд Трамп запропонував ідею розміщення громадян США, заражених коронавірусом, за кордоном, на базі Гуантанамо на Кубі, повідомляє RMF24.

Про цю ситуацію і інших діях колишнього президента в зв'язку з пандемією розповідається в новій книзі журналістів Washington Post, яка вийде в світ 29 червня. Книга під назвою «Кошмарний сценарій» присвячена заходам у зв'язку з пандемію коронавірусу.

"Хіба у нас немає належного нам острова? А як щодо Гуантанамо?", - запитував тодішній президент США.

Радники Трампа змушені були відмовити його від цієї ідеї.

Журналісти книги взяли інтерв'ю у понад 180 осіб, які брали участь в реагуванні влади США на пандемію. Вони показують, що поведінка колишнього президента, який більше покладався на свої інстинкти, ускладнювала ефективну політику боротьби з пандемією.

Також повідомляється, що Трамп розсердився на урядову стратегію тестування на коронавірус, поскаржившись в березні 2020 року, що він «програє вибори через тестування».

За словами авторів книги, Трамп неодноразово відхиляв пропозиції експертів. Замість цього він покладався в першу чергу на поради своїх найближчих радників, включаючи свого зятя Джареда Кушнера.