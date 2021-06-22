22 червня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Цього дня у світі відзначаються День шоколадного еклера, Всесвітній день тропічного лісу, повідомляє УНИАН.

В Україні - День пам'яті і скорботи, у США - День радлера, День цибулевих кілець, День дурних чоловічих учинків, День технологій опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, в Хорватії - День боротьби проти фашистів, у Сальвадорі - День учителя, в Латвії - День пам'яті героїв битви під Цесісом, у Колумбії - День адвоката, в Тайвані - День народження Куан Кунга.

Пам'ятні дати 22 червня, річниці та події

У 1633 році італійський фізик, механік, астроном, філософ, математик, що зробив значний вплив на науку свого часу, перший, хто застосував телескоп для спостереження небесних тіл і здійснив низку видатних астрономічних відкриттів, засновник експериментальної фізики Галілео Галілей зрікся свого вчення про геліоцентричну систему світу. Галілей відомий як продовжувач навчання Миколи Коперника. Італійські інквізитори вважали його єретиком і судили. Останні роки життя він провів на своїй віллі Арчертрі у Флоренції під домашнім арештом і постійним наглядом інквізиції. У листопаді 1979 року Папа Римський Іоанн Павло II офіційно визнав, що інквізиція у 1633 році зробила помилку, силою змусивши зректися вченого від теорії Коперника.

У 1889 році Німеччина ввела пенсії за старістю. Автором цієї першої в світі офіційної системи соціального страхування став Отто Бісмарк. Саме завдяки йому з'явилися і перші лікарняні каси, і декілька видів соціального страхування для робітників. На сьогодні німецька пенсійна система є однією з найсильніших у світі, вона пережила дві світові війни, грошові реформи і гіперінфляції. З самого початку пенсія, отримана від держави, була розроблена для підвищення рівня життя.

У 1910 році була відкрита перша в Європі повітряна пасажирська лінія - Фрідріхсхафен-Дюссельдорф, якою курсував дирижабль «Німеччина».

У 1960 році стався офіційний розрив відносин між СРСР і Китаєм. Приводом став обмін образами між лідерами національних компартій. Микита Хрущов обізвав Мао Цзедуна сталіністом, а той не залишився в боргу, назвавши генсека СРСР ревізіоністом. Відносини стали повільно відновлюватися після смерті Мао Цзедуна у 1976 році. Остаточно вони були відновлені за Горбачова, символом чого став його візит до Китаю - перший за 30 років після правління Хрущова - у травні 1989 року.

У 1983 році НХЛ ввела овертайм - додаткові п'ять хвилин гри до першого гола у разі нічиєї в основний час.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 22 червня вшановує пам'ять святителя Кирила Олександрійського, архієпископа, і преподобного Кирила Білоєзерського, ігумена. Інші назви свята: «Кирило», «Кирилин день», «Сонцеворот». Вважалося, що 22 червня літо вступало у свій розквіт, і це найдовший день у році.

Що сьогодні не можна робити

Не можна лаятися і сваритися – інакше чекай пожеж. Також не можна вбивати комарів після полудня, інакше їх стане набагато більше. У цей день потрібно утриматися від робіт з рослинами.

Прикмети на 22 червня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- день спекотний - такою погода буде довго;

- з ранку йде дощ - до поганого врожаю.