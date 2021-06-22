Росія запропонувала США поліпшити відносини

Москва направила американським властям ряд пропозицій про зустрічі і діалозі, повідомляє Лента.Ру.

За словами посла Росії в США, він направив ряд прохань, звернень в різні організації США, щоб зустрітися з керівництвом тих чи інших структур, обговорити, що дві країни повинні зробити разом для реалізації «позитивного настрою» після саміту президента Росії Володимира Путіна і США Джо Байдена.

Пропозиції зокрема спрямовані на стабілізацію російсько-американських відносин, що дозволить