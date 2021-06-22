Суд заборонив скандальній вагенці відвідувати паби та ресторани

Скандальна веганська 26-річна активістка Таш Петерсон настільки набридла відвідувачам ресторанів і пабів в Західній Австралії, що отримала заборону від поліції на відвідування будь-яких ліцензованих закладів по всьому штату, повідомляє Телеграф.

Дівчина відома в соцмережах під ніком Vegan Booty online. Вона має довгу історію участі в протестних рухах за права тварин, а її акції зазвичай супроводжуються спробами шокувати любителів м'яса.

Під час своєї останньої витівки, вона увірвалася в ресторан морепродуктів, де кричала про "рибний голокост" і про те, що "риби відчувають біль, як і люди".

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Сама вона заявила, що їй заборонено відвідувати будь-які заклади, які продають алкоголь, це стосується пабів, ресторанів, нічних клубів і т.д.

Після заборони на відвідування публічних закладів в своєму штаті, вона заявила, що рушить на схід Австралії, де проти неї ще не ввели відповідних обмежень.