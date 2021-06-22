В Житомирі провели першу трансплантацію нирки

У Житомирській обласній клінічній лікарні ім. О.Ф.Гербачевського провели першу трансплантацію нирки, повідомляє Укрiнформ.

«Це була подвійна операція з пересадки донорської нирки від родинного донора, а точніше від батька до сина. Пацієнти зараз почувають себе добре. Цей день увійде в медичну історію області », - зазначив генеральний директор лікарні Богдан Леськів.

За його словами, протягом минулого року лікарня отримала ліцензію на трансплантацію від міністерства охорони здоров'я, а також рішення Кабінету міністрів про включення до переліку медустанов, які повинні надавати медичну допомогу при трансплантації органів і тканин.