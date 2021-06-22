Косметичку компанію купили за коробку цукерок

Выпускающая косметику на основе какао-бобов фирма Rabot 1745 получила всего четыре фунта стерлингов за переход полного контроля в руки британской кондитерской премиум класса Hotel Chocolat - это меньше стоимости самой дешевой коробки конфет компании, повідомляє Лента.Ру.

Rabot 1745, основанная пять лет назад владельцами кондитерской совместно с бизнесменом Эндрю Джерри, в 2020 году понесла убытки в 400 тысяч фунтов стерлингов, но Hotel Chocolat пообещал это исправить.

"Мы занимаемся созданием косметического бизнеса и не заинтересованы в быстрых победах. Нам нравится строить на прочном фундаменте" , — поделился исполнительный директор и соучредитель Hotel Chocolat Ангус Тирлвелл.

Он признался, что приобретение Rabot было «самой сокровенной тайной Hotel Chocolat», поскольку немногие покупатели шоколадных конфет догадывались о связи между этими компаниями.

Hotel Chocolat Group уже владеет 47 процентами Rabot, в то время как неисполнительный председатель группы компаний Эндрю Джерри — 40,5 процента. В обмен на свою долю в компании Джерри получит три фунта стерлингов, а один фунт стерлингов поделят между собой остальные инвесторы.

После покупки оставшейся доли Hotel Chocolat выплатит ссуду в размере 744 тысяч фунтов стерлингов, которую Джерри предоставил косметическому бизнесу, что даст ему 200 тысяч свежих акций и увеличит долю в объединенной компании до 40 процентов.

Ангус Тирлвелл заявил, что всегда стремился сделать Rabot частью своего основного бизнеса. Катализатором решения послужило открытие огромной торговой точки Hotel Chocolat в японском городе Оита с внушительным пространством, отведенном косметике. Директор кондитерской компании считает Японию отличным рынком для экспериментов, и, если ему удастся удовлетворить потребности «очень требовательных» японцев, есть шанс на успех и в других странах.

Другие производители шоколада вряд ли в ближайшее время последуют за ним в индустрию красоты, но Тирлвелла это не беспокоит. Аналитик инвестиционного банка Liberum сказал, что сделка поможет Hotel Chocolat выделиться среди других шоколадных марок. Помимо прочего, появится возможность объединить операции, что должно в лучшую сторону повлиять на прибыльность Rabot 1745.