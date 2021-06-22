Доведено зв'язок між вживанням червоного м'яса і раком кишківника

Вчені Інституту ракових досліджень Дана-Фарбер знайшли додаткові докази зв'язку вживання м'яса і раку кишківника, повідомляє Лента.Ру.

Вчені секвенували екзом ракових клітин колоректальной карциноми. Екзомом називають ту частину генома, яка представлена екзонами - ділянками, які безпосередньо беруть участь в синтезі білка. Всього було розглянуто 900 випадків раку у пацієнтів, які спостерігалися в рамках дослідження, що зв'язують захворювання зі способом життя та харчуванням.

Дослідники виявили, що випадки раку були пов'язані з типом ушкодження ДНК, званим алкилированием, який раніше не був описаний для колоректальной карциноми. Алкілування піддавалися протоонкогени KRAS і PIK3CA. KRAS кодує білок, який бере участь у передачі сигналів, пов'язаних з ініціацією зростання і ділення клітин. Крім того, широко відомо, що мутації в PIK3CA пов'язані з розвитком різних людських пухлин. Коротко про наукову роботу розповідається в прес-релізі на MedicalXpress.

Зазнали змін тканини, в основному, розташовувалися в дистальному відділі кишечника, який веде до прямої кишки, де найчастіше розвиваються пухлини. Всі виявлені мутації в генах також були пов'язані з поганою виживання пацієнтів. Самі великі рівні алкилирования підвищували ризики смерті від раку прямої кишки на 47 відсотків.

Аналогічний мутаційний процес спостерігався і в тканинах здорового кишківника, проте у всіх випадках вчені виявили асоціацію з високим рівнем вживання переробленого і необробленого червоного м'яса, але не зі споживанням птиці, риби або іншими вивченими факторами способу життя. Це пояснюється тим, що в м'ясі містяться хімічні речовини, здатні викликати алкілування, наприклад, нитрозосоединения.

За словами вчених, результати дослідження допоможуть розробити методи профілактики раку. Наприклад, можна виявляти пацієнтів, у яких вже почали накопичуватися мутаційні сигнатури, і, таким чином, визначити, хто піддається Найбільшому ризику розвитку раку або вже має захворювання на ранній стадії. Саме розуміння біологічного шляху, через який дієта може викликати рак кишківника, дає можливість створити ліки, які запобігають алкілування. Автори також рекомендують відмовитися від вживання червоного м'яса і дотримуватися збалансованого харчування.