Спека до + 36 ° і короткочасні дощі: погода в Україні на тиждень

На цьому тижні на території України очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, температура вдень 29-36 ° С, повідомляє Наш.

За прогнозами Українського гідрометцентру, у вівторок очікується мінлива хмарність. У південній частині, центральних областях, вдень і в Карпатах місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Температура вночі 17-22 °, вдень 29-34 °.

22 червня в районі Чорнобиля, Тетерева, Борисполя і Києва буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

22 червня у столиці та області очікується мінлива хмарність. Температура вночі 17-22 °, вдень 29-34 °. 23-24 червня - мінлива хмарність. Температура вночі 17-22 °, вдень 31-36 °. 25-26 червня буде без опадів, лише вдень 26 червня місцями невеликий дощ. Температура вночі 17-22 °, вдень 31-36 °.

23 червня в південній частині, вдень і в центральних областях і Карпатах, 24 червня в південній і західній частині місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Температура вночі 17-22 °, вдень 31-36 °.

25 червня в південній частині і західних областях невеликі короткочасні дощі, грози. 26 червня всюди короткочасні грозові дощі. Температура вночі 16-22 °, вдень 30-36 °, на крайньому півдні та в більшості західних областей 26 червня 23-29