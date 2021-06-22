Курс валют НБУ

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 22 июня 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 21 июня, вырос на 2 коп до 27.19 за 1 доллар.

Евро подешевел на 15 коп до 32.29 за 1 евро.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.76 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 21 июня 2021 года.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 37.67 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 17 коп до 29.52 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого понизился до уровня 7.09 за 1 польский злотый.