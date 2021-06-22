США розкрили схему контрабанди оптичних приборів у Росію

Міністерство юстиції США звинуватило 5 осіб у порушенні закону про експорт зброї та вивезенні тепловізійних прицілів й окулярів нічного бачення без ліцензії в Росію, повідомляє Деловая столица.

Усім пʼятьом фігурантам може загрожувати до 20 років увʼязнення. Серед обвинувачених – росіянин і двоє громадян Ізраїлю.

За даними слідства, за допомогою вигаданих імен і фальшивих адрес фігуранти справи переправляли оптичні пристрої вартістю від 5 до 10 тисяч доларів у Росію протягом чотирьох років.

Як зазначається у повідомленні американського відомства, обвинувачені приховували тепловізійні прилади серед інших речей, а в декларації вказували, що предмети не підпадають під особливий контроль і коштують менш як 2500 доларів.