Медики назвали найкорисніші напої в спеку

В Україні почалася справжня спека. У багатьох областях стовпчики термометрів перевалили за 30 градусів тепла. При цьому зневоднення організму в таку погоду може призвести до запаморочень, головних болів і інших проблем зі здоров'ям. Також можуть загостритись хронічні захворювання, включаючи серця і нирок, повідомляє РБК-Украина.

Медики назвали найкорисніші напої, які слід пити в спеку. Детальніше про це читайте в нашому матеріалі нижче.

Найкорисніші напої в спеку

Вода

Вода стоїть на першому місці. Медики рекомендують найбільше в спеку вживати звичайну воду без газу. При цьому найкраще пити воду, яка містить невелику кількість солей.

Мінеральну воду, яка містить більше 10 г солей на літр варто вживати тільки за призначенням лікаря.

При цьому пити треба потроху - два-три ковтки кожні 20 хвилин. Якщо ж відразу випивати багато води, то вона буде швидко йти. А наше завдання наситити клітини вологою.

Домашній лимонад

Домашній лимонад добре втамовує спрагу в спеку. Але не потрібно сильно їм захоплюватися. Експерти радять випивати максимум 1 літр в день.

Дієтологи порадили рецепт лимонаду:

візьміть літр води,

додайте в неї сік лимона або декількох лаймов,

поріжте свіжий корінь імбиру і киньте кілька гілочок м'яти,

Можна додати кубики льоду.

Чай

При цьому чай повинен бути слабо заварений, без цукру і бажано, щоб в ньому був лимон. Можна пити як чорний чай, так і зелений. Також не має значення чи буде він холодний або гарячий, але гарячий в спеку принесе більше полегшення.

За словами медиків, гарячий зелений чай навіть захищає шкіру від ультрафіолетових променів.

Квас

Квас містить вуглекислоту й амінокислоти, завдяки чому він сприяє вгамування спраги, але варто розуміти, що мова йде про справжній квас, а не газований який продається в пляшках.

Покупний квас містить багато консервантів, барвників і цукру, що не буде корисно вашому здоров'ю.

Соки, морси та нектари

Корисними соками вважаються натуральні, особливо свіжовичавлені. При цьому експерти радять розбавляти їх наполовину водою.

За словами фітотерапевтів, в спеку краще пити сік селери. Але його необхідно пити по одній чарці в день. Знову ж звичайні соки з магазинів пити не рекомендується.

Кефір, ряжанка, йогурт

Кисломолочні продукти містять органічні кислоти, які добре втамовують спрагу. Молоко теж можна пити в спеку, але краще його розбавити водою. Крім того, медики радять пити знежирене молоко або цільне.