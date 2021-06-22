Депутат Миколаївської міськради накинувся на підлітка

У Миколаєві депутат Миколаївської міськради Євген Прудник вступив в конфлікт з підлітками, і навіть намагався вибити у одного з них з рук телефон, на який той знімав те, що відбувається, повідомляє Новости-N.

Відео конфлікту, що стався на памп-треку в Миколаєві, поширюється в соціальних мережах.

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Як пояснив знімав юнак, він з друзями катався на велосипеді на памп-треку, коли маленький хлопчик поїхав проти руху на самокаті і влучив йому під колесо. Підліток стверджує: щоб не травмувати дитину він впав сам і відкинув свій велосипед, але хлопчик все одно впав. Після цього «розбиратися» з підлітками прийшли двоє чоловіків, один з яких є депутатом міськради.