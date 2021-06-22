Президент Аргентини осоромився, образивши континент

Президент Аргентини Альберто Фернандес намагався перефразувати відомий вислів про походження народів Латинської Америки, але наробив зайвого галасу, повідомляє 24 Канал.

Бразильці з джунглів

Президент Аргентини Альберто Фернандес під час пресконференції з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом сказав фразу, яка образила майже весь континент та його основні народи. Він сказав, що бразильці "вийшли з джунглів", а от вони, аргентинці, припливли на човнах з Європи.

Багато хто побачив фразу "мексиканці походять від місцевих народів, бразильці – вийшли з джунглів, але аргентинці припливли на човнах. На човнах з Європи" як ксенофобську та непристойну. Таким чином, Фернандес перефразував реальне речення Лауреата Нобелівської премії, поета Октавіо Паза.

У той час коли реальна фраза була такою: "мексиканці походять від ацтеків, перуанці – від інків, аргентинці зійшли з човнів" . Президент Фернандес, можливо, сплутав її зі словами пісні рокера Літто Неббіа з 1980-х років. Лідер Аргентини вважає його своїм другом. Те, що він сказав, дослівно взято з музичного твору. Втім, вийшло невдало. Відео стало "вірусним" і спровокувало негативну реакцію в Бразилії та Мексиці.

"Він забуває про мільйони людей, викрадених з Африки. Якраз європейцями, походженнями від яких Фернандес так пишається" , – написав у Twitter Джефф Насіменту, правозахисник з Сан-Паулу, Бразилія.

Едуарду Болсонару, син президента Бразилії Жаїра Болсонару та член Конгресу, теж обурився і назвав Аргентину "кораблем, що тоне".

Натомість аргентинці мають репутацію людей, трохи відмінних від інших південноамериканців.

Велика частка населення цієї країни походить з Іспанії або Італії. Зараз нове покоління дослідників, включаючи темношкірих, бажають переписати історію. На їхню думку, офіційна догма застаріла та не відображає реальної історії.

Після критики, президент вибачився у соцмережі Twitter, але додав: "У першій половині XX століття, до нас приїхало більш ніж 5 млн іммігрантів. Вони жили поряд з нашим місцевим населенням. Наша різноманітність це джерело гордості".

Час переглянути історію

Дійсно, до Аргентини за 100 років (1850-1950) приїхали 7 млн європейців. В основному іспанців та італійців. На думку їхніх нащадків, це виділяє країну поміж інших націй Латинської Америки.

Але ця європоцентрична думка оскаржується новою генерацією вчених та істориків. Не тільки як застаріла, а і як неправдива. Особливо це стосується істориків африканського походження. Вони бажають переписати цю главу історії своєї країни.

"Аргентина має зрозуміти, що вона – дуже расистська! І одночасно – дуже афро" , – сказав темношкірий активіст і дослідник Алі Дельгадо.

Патрісія Гомес, викладачка університету. Й додає: "В Аргентині раніше говорили, що тут не було темношкірих. Тож не було расизму".

"Тільки в регіон Ріо-де-ла-Плата привезли половину від усіх рабів, які були в США. Це дає уявлення про магнітуду рабовласницького трафіку" , – сказав The Guardian уругвайський академік Алекс Боруцкі з Університету Каліфорнії Ірвайн.

Він керує сайтом SlavesVoyages, що відстежує кожен корабель, який перевозив рабів до Америки.

Причина давно відома: завезення приблизно 200 тисяч рабів між XVI та XIX століттями, задовго до європейської міграції. Вони прибули, до портів Ріо-де-ла-Плата, Буенос-Айресу та у столицю сучасного Уругваю Монтевідео. Після здобуття незалежності від Іспанії у 1816, число афроаргентинців довго залишалося на рівні 30%.

Походження невидимого населення

Але далі інформація зникає: аргентинське бюро переписів перестало збирати расову інформацію. Можливість визнавати своє африканське походження повернулася лише у 2010. Втім, тільки 0,5% народу себе так ідентифікували через страх стигми. У 2005 році, самі темношкірі аргентинці зібрали дані. Виявилося, що 5% з них мають хоча б одного прабатька в Африці.

Темношкірі аргентинці

Останні дослідження генетиків показують незручну правду: до 9% населення Аргентини може походити з Африки. Наприклад, у 1778 афронащадки становили 37% населення сучасної Аргентини, згідно з переписом іспанської колоніальної влади. У деяких великих провінціях ця цифра доходила аж до 50%.

Гомес та Дельгадо вважають, що наратив "європейська Аргентина" з'явився у XIX столітті. Тодішні лідери хотіли стерти багату темношкіру історію країни з колективної свідомості нації. Місцеве афроамериканське населення наголошувало на своїй білизні, щоб себе й врятувати. Вони зривали свої фото, заперечували існування родичів.

Більш точно, така політика почалася в Аргентині у 1853 році з прийняттям нової Конституції країни.

"Тоді створили наратив, що "проблему чорних" має Бразилія, а в Аргентині її немає" , – додала Едвардс.

Звідси й вкорінена бідність темношкірих громадян, яка випливає зі структурного расизму.

"З кінця XIX століття, держава почала прискіпливо робити нас невидимими, щоб представляти Аргентину гомогенною та європейською," , – каже Патрісія Гомес.

"Ідея, що хтось може походити від рабів, просто зникла. Це була успішна операція" , – визнала американський академік Еріка Едвардс, яка написала про цей процес книгу "Ховаючись на видноті".

"Немає темних журналістів та політиків, але бідні райони повні афронащадками. Так само і в'язниці, як у США" , – пояснив Дельгадо.