Лікарі з'ясували, які продукти викликають целюліт

Лікарі кажуть, що боротьба проти ненависного целюліту повинна бути комплексною: корекція харчування, фізична активність, масаж, застосування косметичних засобів. Кожен пункт у цьому списку має значення у війні з "апельсиновою кіркою", а харчування - особливо важливе, повідомляє РБК-Украина.

Від яких продуктів слід відмовитися, щоб зменшити прояви целюліту, а які звички, в тому числі і харчові слід виробити - читайте нижче в нашому матеріалі.

Хоча целюліт і визнаний вторинною статевою ознакою, що "прикрашає" тіло від 85 до 90% жінок, проявлятися він може, як дуже сильно, так і ледь помітно.

Щоб зменшити ознаки целюліту, виключіть зі свого раціону такі продукти:

смажене м'ясо, ковбаси, шинку,

соління і консервацію,

здобну випічку і торти,

солодощі,

продукти з високим вмістом штучних добавок і підсолоджувачів.

Тим, хто серйозно налаштувався на боротьбу з целюлітом, слід значно скоротити вживання алкоголю. А краще і зовсім від нього відмовитися.

Ще одним ворогом нашої шкіри є сіль. Якщо зловживати солоним, порушується обмін рідини, пружність шкіри знижується, що робить прояви целюліту більш помітним.

Шкідливі звички сприяють погіршенню стану шкіри і появі апельсинової кірки.