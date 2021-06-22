Посол США в Росії повертається до Москви

Посол США в Росії повернеться в цю країну для виконання своїх обов'язків вже на цьому тижні, повідомляє УНИАН.

Про це повідомив прес-секретар Держдепартаменту Нед Прайс в ході телефонного брифінгу.

«Що стосується посла Саллівана, то він повернеться в Москву на цьому тижні – відповів Прайс. - Ми як і раніше прихильні тому, щоб канали комунікацій з російським керівництвом залишалися відкритими».

Прес-секретар Держдепартаменту підкреслив, що це необхідно як для просування інтересів США, так і для того, щоб знизити ризик помилок і прорахунків у відносинах між країнами.

Прайс додав, що саме тому президент Байден вважає, що йому було важливо провести минулого тижня зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним у Женеві.

"Після такого важливого саміту ми очікуємо, що посол Салліван повернеться до Москви, щоб керувати надзвичайно сильною командою нашого посольства в Росії" , – зазначив прес-секретар зовнішньополітичного відомства.

Він нагадав, що американська дипломатія втілює в життя сформульовані в Женеві зовнішньополітичні директиви президента Байдена, які передбачають відстоювання стратегічної стабільності, прав людини і перевірку тези, згідно з якою «ми можемо прийти до таких відносин з Москвою, які були б і більш стабільними, і більш передбачуваними».

Прес-секретар Держдепартаменту також зазначив, що до США для роботи повернувся і російський посол.

"Ми знаємо про повернення до Вашингтона, округ Колумбія, російського посла Анатолія Антонова і вітаємо його. Наскільки я розумію, він повернувся до Вашингтона, щоб протягом дня або двох приступити до виконання своїх обов'язків" , - сказав Прайс, передає Голос Америки.

Від'їзд послів Росії і США

Посол Росії Анатолій Антонов покинув Вашингтон в середині березня: після виходу інтерв'ю Джо Байдена, де той ствердно відповів на питання, чи вважає він Путіна вбивцею, дипломата викликали "для консультацій".

Посол США Джон Салліван поїхав з Москви наприкінці квітня для консультацій з новою адміністрацією Білого дому. Перед цим, 15 квітня, США ввели нові санкції щодо Москви, серед яких була висилка з Вашингтона десяти російських дипломатів, а РФ відповіла дзеркально і рекомендувала американському послу тимчасово повернутися на батьківщину.

16 червня на зустрічі в Женеві президенти США і РФ Джо Байден і Володимир Путін домовилися повернути послів.