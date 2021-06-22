Медик розповів, чим небезпечний "Дельта-штам" COVID для України

Новий штам коронавірусу Дельта-класу стає домінуючим у світі. Це несе для України чималу небезпеку, хоча випадків захворювання цим штамом в країні поки не фіксувалося. Про це заявив лікар, провідний експерт МОЗ по боротьбі з коронавірусом Сергій Дубров в ефірі телеканалу "Україна 24, повідомляє Слово і діло.

"Було прийнято рішення називати штами не по країнах, а буквами алфавіту, і "Дельта"- це індійський штам. В Україні поки його офіційно зафіксовано не було. Він дуже небезпечний через високу контагіозність і клінічних проявів - крім класичних, це і кишкові розлади, і найнебезпечніше перебіг хвороби, яка не супроводжується температурою, а проявляється ринітом і слабкістю без температури. Ця течія дуже небезпечно, тому що люди з помірними проявами не дотримуються протиепідемічних заходів, які не ізолюються і є джерелом для інфікування інших людей", - сказав він.