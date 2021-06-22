Євро-2020: що потрібно Україні для виходу до плей-офф

Збірна України, незважаючи на поразку від Австрії в 3-му турі Євро-2020, зберігає шанси на вихід до плей-офф турніру, повідомляє УНИАН.

Українська збірна може продовжити боротьбу на турнірі як одна з чотирьох кращих команд, які займуть треті місця в своїх групах.

За підсумками групового етапу Україна у групі С набрала 3 очки, а різниця м'ячів у нашої збірної - 4:5.

На цю мить всі матчі зіграні ще в двох групах - А та В.

У групі А Швейцарія набрала 4 очки і розташовується в списку команд з третіх місць вище за українську збірну, і вже гарантувала собі путівку в плей-офф.

Водночас у групі В Фінляндія (3 очки і різниця м'ячів 1:3) поступається "жовто-синім".

Таким чином, Україні потрібно випередити ще одну збірну з трьох груп, що залишилися. Що для цього необхідно?

У групі D положення перед останнім туром наступне:

Україну тут влаштує тільки один варіант - нічия в матчі Хорватії та Шотландії.

У групі Е таблиця перед останнім туром виглядає ось так:

Збірну України влаштує два варіанти. Перший - якщо Іспанія обіграє Словаччину (але не 4:3 або 5:4), а Швеція паралельно не програє Польщі. Другий варіант - Швеція знову-таки повинна не поступитися Польщі, а Словаччина обіграти Іспанію.

У групі F після двох турів наступна ситуація:

Для України тут також є два варіанти, але обидва не надто реалістичні. Перший - Німеччина повинна не програти Угорщині, а Франція розгромити Португалію з різницею мінімум в три голи. Другий варіант ще менш реалістичний - і Угорщина, і Франція в останньому турі повинні перемогти з різницею мінімум в три голи.

Додамо, що якщо Україна все-таки потрапить у плей-офф, то там вона зустрінеться або з переможцем групи Е, або з переможцем групи F.

Збірна України на Євро-2020: результати