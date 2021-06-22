Що очікується на валютному ринку у вівторок

У вівторок відразу два чинники можуть стримати подальше падіння гривні проти долара, а при вдалому збігу обставин гривня навіть може трохи зміцнитися.

По-перше, сьогодні Міністерство фінансів проводить черговий аукціон з розміщення облігацій внутрішньої держпозики. Інвесторам будуть запропоновані одразу шість випусків цінних паперів в гривні - на 6 місяців, 1 рік, 1,5 року, 2, 3 і 5 років, а також ОВДП терміном на 1 рік в доларах. З урахуванням того, що нерезиденти останні тижні виявляють підвищений інтерес до наших цінних паперів, слід очікувати підвищених продажів валюти для майбутньої оплати куплених на аукціоні паперів. По-друге, після вчорашнього вихідного в Україні (в світі в цей день працювали) накопичилася пропозиція валюти, що надходить в Україну. Тому у гривні сьогодні з'являється шанс.

Відкриття торгів вівторка очікується на рівні 27,23/27,30 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

На готівковому ринку долар в столиці на вихідних спочатку продавали по 27,22-27,23 гривень, потім, коли попит знизився, з'явилися пропозиції по 27,20 гривень. Сьогодні продаж долара в столиці стартує з 27,20-27,22 гривень. Далі все буде залежати від розвитку ситуації на міжбанку : готівковий ринок буде чутливо вловлювати будь-які новини звідти.

Євро на ринку FOREX в понеділок виріс після трьох днів сильного падіння до долара і досяг позначки 1,1921 долара. Однак уже вранці вівторка євро відновив зниження і опустився до 1,1895 долара. Готівковий євро на вихідних продавали по 32,47-32,49 гривні, траплялися і більш дешеві пропозиції. За такою ж ціною його почнуть продавати сьогодні вранці. Далі все буде традиційно залежати від двох чинників: ситуації на світових ринках і поведінки готівкового долара. Шанс побачити подальше зниження цінника на євро зберігається.

Загроза нових санкцій проти Росії привела в понеділок до падіння російського рубля до позначки 73,30 рублів за долар. Вранці вівторка він торгується у вузькому 73,00-73,20 рубля за долар. Готівковий рубль в Києві на вихідних продавали в основному по 3,72-3,75 гривні за 10 рублів. Сьогодні готівковий рубль може подешевшати на 1-2 копійки, але істотної зміни його ціни не передбачається.