У США "помилкові" очікування від КНДР – сестра Кім Чен Ина

Сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина і високопоставлений чиновник правлячої партії КНДР Кім Йо Чжон заявила, що у США неправильні очікування від КНДР, повідомляє Інтерфакс.

"Очікування, яке вони вибрали, - хибний шлях, повалило б їх в ще більше розчарування", - йдеться в заяві Кім Йо Чжон.

"Схоже, що США можуть інтерпретувати ситуацію таким чином, щоб шукати розраду для себе", - додала вона.

Таким чином сестра північнокорейського лідера відповіла раднику з національної безпеки США Джейку Саллівану, який в неділю заявив, що бачить "цікавий сигнал" в недавній промові Кім Чен Ина про підготовку як до конфронтації, так і до дипломатії з США.

В даний момент в Сеулі з візитом перебуває спецпредставник США по КНДР Сон Кім. На тристоронній зустрічі зі своїми південнокорейськими і японськими колегами в понеділок він заявив, що Вашингтон розраховує на те, що Пхеньян погодиться на відновлення двостороннього діалогу.