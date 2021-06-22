Батіг без пряника: як українців примушують до вакцинації

Всього в Україні щеплення двічі отримали лише 360 452 особи, а один раз – 1,7 млн. Одні не можуть, навіть якщо й хочуть, оскільки за їх місцем проживання не відкриті пункти вакцинації, а інші відмовляються, посилаючись на недовіру до вакцин і боязнь побічних ефектів. І якщо за кордоном придумують різні заходи, щоб хоч якось зацікавити населення у щепленні, – наприклад, розіграш цінних подарунків, то у нас вважають за краще метод батога, повідомляє Вести.

Покарання за невакцинацію

Ті, кому не треба думати, де взяти вакцину, незадоволені, що їх буквально змушують зробити щеплення.

"Це якийсь абсурд. Тепер поліцейським не дають відпустку, якщо вони не пройшли вакцинацію. Хотіла піти у відпустку, написала рапорт, так подзвонили з кадрів і сказали, що не підписуватимуть рапорт до тих пір, поки я не зроблю щеплення", – обурюється поліцейська з Києва Анна Кисіль.

З інших регіонів – Харкова, Херсона, Миколаївської та Дніпропетровської областей – поліцейські скаржаться на те, що не тільки у відпустку не відпускають, а й призупинили всі переведення й призначення на посади тим, хто не зробив щеплення. А патрульний з Миколаєва розповідає, що у них дали вказівку – викинути співробітників, які не вакциновані, зі списків на отримання "ковідних".

"Пропонують китайську вакцину. Можна не вакцинуватися тільки за медзабороною – тромбозу або алергії, довідку треба взяти у терапевта в поліклініці МВС, але терапевти їх не видають, оскільки їм дали вказівку – не видавати ніяких довідок. Замкнуте коло, схоже на експеримент над людьми. У нас немає ніякого вибору, в тому числі й вакцин. Як прищеплювати депутатів і "еліту", так для них Pfizer, а як нам – так будь-який фуфломіцин підійде, та ще й в наказовому порядку (китайська вакцина CoronaVac визнана ВООЗ, а випадки побічних ефектів практично не фіксуються – прим. ред.). Керівництву наплювати на здоров'я співробітників, їм лише б галочку поставити", – розповідає поліцейський з Харкова Юрій Бойцов.

У поліції повсюдно лякають нещеплених співробітників "особливим" ставленням до них. Такий собі мобінг, стверджує співробітниця поліції з Дніпра, яка поки зволікає вакцинацію. Деякі поліцейські вже навіть розглядають варіант, як подати до суду на керівництво за те, що не відпускають у відпустку і всіляко перешкоджають проходженню по службі.

У минулому співробітник патрульної поліції, а нині адвокат Руслан Білицький вважає, що, змушуючи робити щеплення, керівництво порушує не тільки закріплені в Конституції права, а й відомчі накази та інструкції.

"Насильно прищеплювати співробітників, тим більше якщо це явище не закріплено в нормативній базі, – не можна. При цьому вони вибрали політику батога, але могли вибрати й пряника – давати людям після вакцинації додаткові пару днів вихідних або лікарняних, а не виганяти на службу одразу ж після щеплення", – говорить Руслан Білицький.

Від корови до мільйона доларів

Власне, не тільки в МВС, але й у Збройних силах України на щеплення заганяють під страхом звільнення: немає щеплення – немає продовження контракту. Хоча саме в ЗСУ дві смерті військових пов'язують з індійською вакциною CoviShield. А ось педагогів, яких і так сьогодні великий дефіцит, поки лише вмовляють пройти вакцинацію – до залякування не перейшли, але й вибір не запропонували. Тому частина педпрацівників, особливо на периферії, або ж йдуть у відмову, або ж відтягують вакцинацію, сподіваючись, що привезуть інший препарат.

"Нам навесні пропонували CoviShield, але ми всією школою відмовилися. Якось було мало хороших відгуків, навпаки, більше негативних. Зараз нам пропонують китайську вакцину, але й про неї мало хто говорить хороше. Ми тут вирішили всім колективом почекати, може бути, скоро нам Pfizer запропонують або ще щось хороше ", – розповідає вчитель фізкультури однієї зі шкіл Житомирської області Андрій Валевський.

Показово, що за кордоном уже давно розробляють програму мотивації для щеплень. У США, наприклад, кожен штат намагається впоратися з проблемою по-своєму. Так, в Мериленді з травня видають по $100 бюджетникам, які повністю зробили щеплення від ковіду. У Західній Віргінії зробили приблизно так само: там з квітня за щеплення від ковіду видають ощадні облігації на $100. У Нью-Джерсі запропонували місцевим жителям "шот і пиво", якщо вони в травні отримають перший компонент вакцини. Забрати нагороду за успішно виконане завдання можна в пивоварнях, які беруть участь в цій акції. А в штаті Огайо серед тих, хто прищепився, розігрують мільйон доларів, і вже є перший щасливчик. Залишилося розіграти ще чотири мільйони, а серед щеплених підлітків – стипендію на навчання в держуніверситетах штату.

На півночі Таїланду місцева влада серед щеплених городян обиратимуть щасливчика, якому в нагороду за його свідомість видадуть корову, а це майже $300. В інших провінціях Таїланду намагаються не відставати та пропонують свої варіанти винагород за вакцинацію, включаючи роздачу золотих намист, купонів і грошей.

У Польщі розігрують автомобілі та гроші. Так само вирішили вчинити й у Москві. А от у Німеччині діють жорсткіше: перед прищепленими відкриваються двері закладів громадського харчування, салонів краси, музеїв, театрів та ін. Інші всередину зможуть потрапити тільки по пред'явленню ПЛР-тесту, який треба здавати, виходить, постійно.

Мотиваційні кампанії з'являються навіть на рівні роботодавця. Наприклад, "АвтоВАЗ" пообіцяв працівникам заводу й "дочок" компанії по 1,5 тис. руб. за вакцинацію від коронавірусу. А керівництво телеканалу RT обіцяє по 57 500 руб. тим співробітникам, хто вже прижився або зробить щеплення до 10 липня. Втім, в Росії зараз ситуація з коронавірусом – одна з найскладніших у світі.

Що в нас

Як розповіли джерела в Міністерстві охорони здоров'я, в Україні також обговорюють, яким чином заманювати людей вакцинуватися.

"План буде озвучений пізніше, коли вакцина буде доступна у всіх регіонах всім охочим. Поки в Києві ми навіть спостерігаємо величезні черги, а тому немає сенсу оголошувати якісь розіграші", – сказали в Міністерстві охорони здоров'я.

Поки ж у відомстві закликали після вакцинації ставити в соцмережах відповідний статус: мовляв, це буде стимулювати інших.

Але як говорить президент організації "Медичне право пацієнтів" Віктор Сердюк, єдиним дієвим стимулом для того, щоб українці масово пішли вакцинуватися, можуть стати гроші, цінні подарунки та призи.

"Про це повинен думати Кабмін і пропонувати різні варіанти, щоб якомога швидше й ефективніше збільшити колективний імунітет. Але й керівникам підприємств і організацій потрібно думати, як своїх співробітників мотивувати робити щеплення, адже вони теж зацікавлені в тому, щоб їхні колеги працювали, а не сиділи на лікарняному тижнями або місяцями.