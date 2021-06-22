Китай обвалив курс біткоїну
У ніч з 21 на 22 червня біткоїн, який ще недавно коштував дорожче 40 тис. доларів, просів до 31 тис. доларів, повідомляє Сегодня.
Падіння відбулося після впровадження заборони на майнінг у Китаї. У неділю в країні зупинилися найбільші криптовалютні ферми. А з початком понеділка місцеві банки почали блокувати транзакції, пов'язані з цифровими активами.
До 8:50 за київським часом курс біткоїн трохи підріс і торгувався на рівні 32,6 тис. доларів, за даними CoinDesk. Але якщо тенденція до падіння відновиться, криптовалюта може досягти мінімуму за останній місяць.
Падіння цін 21 червня спонукало інституційних інвесторів вийти з ф'ючерсів на біткоїн на Чиказькій товарній біржі (CME). Крім того, на цьому тлі великі власники біткоїну почали продавати свої активи, йдеться в огляді CoinDesk.
При цьому експерти порталу зазначають, що ринок альтернативної криптовалюти постраждав сильніше в порівнянні з біткоїном. Наприклад, XRP впав в ціні на 15%. За словами OKEx Insights Хунайне Насирі, це може сприяти переходу про інших криптовалюта до біткоїну.