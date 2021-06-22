Китай обвалив курс біткоїну

У ніч з 21 на 22 червня біткоїн, який ще недавно коштував дорожче 40 тис. доларів, просів до 31 тис. доларів, повідомляє Сегодня.

Падіння відбулося після впровадження заборони на майнінг у Китаї. У неділю в країні зупинилися найбільші криптовалютні ферми. А з початком понеділка місцеві банки почали блокувати транзакції, пов'язані з цифровими активами.

До 8:50 за київським часом курс біткоїн трохи підріс і торгувався на рівні 32,6 тис. доларів, за даними CoinDesk. Але якщо тенденція до падіння відновиться, криптовалюта може досягти мінімуму за останній місяць.

Курс біткоїну 22 червня

Падіння цін 21 червня спонукало інституційних інвесторів вийти з ф'ючерсів на біткоїн на Чиказькій товарній біржі (CME). Крім того, на цьому тлі великі власники біткоїну почали продавати свої активи, йдеться в огляді CoinDesk.

При цьому експерти порталу зазначають, що ринок альтернативної криптовалюти постраждав сильніше в порівнянні з біткоїном. Наприклад, XRP впав в ціні на 15%. За словами OKEx Insights Хунайне Насирі, це може сприяти переходу про інших криптовалюта до біткоїну.