Київ обмежив в'їзд вантажівок через спеку

З 14:00 20 червня в'їзд великовантажного автотранспорту до Києва обмежений. Це пов'язано з високою денною температурою повітря, яка перевищує 28 градусів, повідомили в Департаменті муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації (КМДА, повідомляє UBR.

Обмеження стосуються автомобілів вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь більше 7 тонн. Заборони діють на всіх під'їздах до столиці.

"Оперативний контроль за дотриманням водіями великовантажних транспортних засобів обмеження руху вулично-дорожньої мережею столиці здійснює Патрульна поліція", - додали в КМДА.

Нагадаємо, що з 1 червня по всій Україні діють обмеження на пересування великовагових вантажівок. За проїзд транспортних засобів вагою понад 24 тонні під час спеки водіям загрожує штраф в сумі 510 грн і переміщення автомобіля на штрафмайданчик.

При цьому місцева влада має право встановлювати додаткові обмеження. Такі "літні" ПДР пов'язані з можливою деформацією дорожнього покриття через високу температуру.