У ВООЗ розповіли, чи ефективні вакцини проти штаму Delta

Експерт ВООЗ Марія ван Керкхове зазначила, що вакцини залишаються ефективним методом протидії штаму коронавірусу Дельта, але тільки за умови повного завершення курсу вакцинації, повідомляє Новое время.

За її словами, цей штам викликає "особливе занепокоєння, оскільки більш заразний і швидко поширюється по світу".

Експерт ВООЗ повідомила, що попередні дослідження також свідчать, що зараження даним варіантом збільшує ризик госпіталізації, проте доказів того, що новий штам смертельніше, немає.

Вона додала, що існуючі щеплення від COVID-19 як і раніше ефективні і можуть захистити і від хвороби, хоча не всі з них однаково справляються з ним.