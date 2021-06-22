У роботі Google глобальний збій: що відбувається

У роботі Google стався збій. Користувачі зіткнулися з проблемами в роботі пошукової системи, повідомляє РБК-Украина.

Це випливає з даних сайту Downdetector.

Найбільше скарг зафіксовано в США, Росії, Іспанії, Італії, Німеччині і Великобританії. Також є проблеми і в Україні.

У 72% користувачів, які повідомили про збій, є проблеми з доступом на сайт. У інших - зі входом в акаунти.

Нагадаємо, в травні в роботі платформи YouTube стався глобальний збій. Проблеми в роботі сервісу фіксували і в Україні.

Також раніше був масштабний збій стався в роботі Google. По всьому світу перестав працювати пошук, А також виникали проблеми з роботою сервісів.