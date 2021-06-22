Ізраїль візьме участь в україно-американських навчаннях у Чорному морі

Наступного тижня в Чорному морі пройдуть великі міжнародні навчання військово-морських сил, в яких візьмуть участь 5000 військовослужбовців, 32 бойові й допоміжні кораблі й 40 літаків та вертольотів, повідомляє NEWSru.co.il.

В цілому в навчаннях "Морський бриз", які Україна й США проводять з 1997 року, візьмуть участь військовослужбовці 32 країн, включаючи Ізраїль, ОАЕ, Туніс, Туреччину, Марокко й Пакистан.

Склад сил, які будуть спрямовані на навчання, на цю мить не публікується. В ході навчань відпрацьовуватимуться військові дії на морі й у прибережних районах, протиповітряна оборона, протичовнова оборона, пошуково-рятувальні операції.