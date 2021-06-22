На півдні Канади в результаті торнадо загинула людина

В результаті потужного торнадо, який пронісся біля канадського Монреаля, загинула одна людина, двоє інших отримали травми, повідомляє Укрiнформ.

За даними поліції, загиблим виявився 60-річний житель міста Маскуче, розташованого в 20 км на північ від Монреаля. Відзначається, що торнадо також пошкодило в місті близько сотні житлових будинків і залишило без електропостачання понад 50 тисяч користувачів.

Зараз в Маскуче розгортає роботу Червоний хрест.

Відзначимо, що для цього регіону Канади торнадо є аномальним явищем, однак через зміну клімату останнім часом трапляються все частіше.