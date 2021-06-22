Біля берегів Греції стався потужний землетрус

Сильний землетрус сколихнув грецькі острови Додеканес на південному сході Егейського моря в перші години вівторка, повідомляє Европейская правда.

Повідомлень про постраждалих та руйнування поки не надходило.

За даними Національної обсерваторії в Афінах, землетрус стався в 1.14 в акваторії моря між островами Нісірос і Тінос і мав силу 5,7 бала. Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) оцінює його силу на рівні 5,9 за шкалою Ріхтера.

"Нас не турбує цей землетрус, але наша увага приділяється саме цій області, де протягом останніх півтора місяця була зафіксована сейсмічна активність" , - сказав Ефтіміос Леккас, професор динамічної тектонічної прикладної геології в Афінському університеті.

Поштовх магнітудою 5,7 супроводжувався кількома афтершоками і стався через кілька годин після ще одного землетрусу магнітудою 3,6, який відбувся в тій же області в понеділок.