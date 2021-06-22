Україна отримає від США нову партію вакцин проти COVID-19

У Білому домі назвали країни, які в червні отримають від США вакцину проти COVID-19. У переліку держав є й Україна, посилаючись на пресслужбу Білого дому, повідомляє Телеграф.

Партія з 55 мільйонів доз вакцини, яку США закуплять за власні кошти, є вже другою частиною програми постачання 80 млн доз вакцин, які президент США Джо Байден пообіцяв виділити до кінця червня по всьому світу, щоб припинити пандемію.

"З цих 80 мільйонів доз США розділять 75% через COVAX, а 25% будуть спрямовані на те, щоб допомогти впоратися з різкими стрибками (захворюваності на коронавірус – прим. ред.) у всьому світі. Наші цілі – збільшити глобальне охоплення вакцинацією від COVID-19, підготуватися до різких стрибків (захворюваності – прим. ред.) та приділити першочергову увагу медичним працівникам та іншим вразливим групам населення на основі даних громадської охорони здоров'я і визнаної передової практики, а також допомогти нашим сусідам та іншим нужденним країнам", – йдеться в повідомленні.

Першу партію, яка включала 25 млн доз препарату, розподілили раніше, і Україна також отримала частину з них.

Також в Білому домі поділилися планом розподілу решти 55 мільйонів доз вакцини.

Приблизно 41 мільйон буде розподілений через COVAX:

Приблизно 14 мільйонів – Латинській Америці та державам Карибського басейну, серед яких: Бразилія, Аргентина, Колумбія, Перу, Еквадор, Парагвай, Болівія, Уругвай, Гватемала, Сальвадор, Гондурас, Гаїті та інші країни Карибського товариства (КАРІКОМ), Домініканська Республіка, Панама й Коста-Рика.

Приблизно 16 мільйонів для Азії в наступні країни: Індія, Непал, Бангладеш, Пакистан, Шрі-Ланка, Афганістан, Мальдіви, Бутан, Філіппіни, В'єтнам, Індонезія, Таїланд, Малайзія, Лаос, Папуа-Нова Гвінея, Тайвань, Камбоджа й острови Тихого океану.

Приблизно 10 мільйонів для Африки будуть передані країнам, які будуть відібрані в координації з Африканським союзом.