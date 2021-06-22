Кличко утік від людей у пустелю

Володимир Кличко вирішив перезавантажитися, і для цього вибрав незвичайне місце – пустелю. Пісок, за зізнанням знаменитого спортсмена, допомагає йому сфокусуватися на нових викликах, повідомляє Сегодня.

"Найкраще перезавантаження для мене – це знову чітко знайти свій фокус, коли у мене є простір і спокій для думок, і я можу побути наодинці з собою. Пустеля пропонує абсолютний спокій" , – підписав своє фото в оточенні неосяжних пісків 45-річний Кличко-молодший

"Володимир дивиться в завтрашній день" , – прокоментував фото спортсмена в дюнах один з його фоловерів

А інший підписник Кличка-молодшого пожартував: "На цьому фото не вистачає тільки Шеннона Бріггса, який виривається з піску і кричить Володимиру: "Давай битися!"

Володимир Кличко vs Шеннон Бріггс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно 49-річний Шеннон Бріггс заявив, що стане першим суперником Володимира Кличка після повернення того в ринг.

Дивіться, як Володимир Кличко програв в останньому бою Ентоні Джошуа