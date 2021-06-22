В столиці Кива влаштував "антифашистську акцію" з прокльонами

Скандальний народний депутат фракції "Опозиційна платформа — За життя" Ілля Кива очолив "антифашистську акцію" біля монумента Батьківщина-мати у Києві, повідомляє Деловая столица.

Захід, в якому взяли участь близько ста осіб, було присвячено 80-річчю від початку війни між СРСР та нацистською Німеччиною.

Акція почалася о 4-ій годині ранку, як нагадування про перші німецькі бомби, що впали на Київ 22 червня 1941 року.

"80 років тому в ці хвилини над Києвом полетіли перші літаки 4-го повітряного флоту Люфтваффе …. Тоді багато хто ще не вірили, що це був початок 4-х років пекла, коли країна потопала в крові, сльозах і жаху. Наші діти ніколи не повинні побачити відродження фашизму в будь-якому його прояві. Не дозволимо відбілити посібників нацизму в нашій країні. вони покриті ганьбою, прокльонами і горем людей, чиї життя вони скалічили" , — заявив Кива під час свого показово емоційного виступу.

Акцію транслював телеканал Перший незалежний, створений на основі трьох закритих "телеканалів Медведчука".

"Сьогодні в Україні влада свідомо потурає відродженню нацизму, і останні марші посібників і прихильників дивізії СС Галичина — пряме тому підтвердження. Своїм рухом ми зобовʼязані звернути увагу світової громадськості на те зло, яке сьогодні під патронатом влади дає перші паростки в нашій країні. Наш борг, не дати можливість коричневій чумі знову пошириться по світу " , — висловився Ківа.

Під час акції було спалено кілька прапорів з нацистською символікою. Всі виступи звучали російською мовою і носили явно пропагандистський характер. Зокрема, Радянський Союз мав назву "нашою спільною батьківщиною" , а участь СРСР у Другій світовій війні (1939-1945 рр.) — Великою Вітчизняною війною.