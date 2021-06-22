У ПАРЄ не будуть карати Гончаренко за прапор України

Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) вирішив закрити провадження, розпочате навесні через нібито порушення правил асамблеї з боку українського депутата Олексія Гончаренка, повідомляє Европейская правда.

За підсумками обговорення на закритому засіданні профільний комітет визнав, що український парламентар не порушував правил, коли вирішив розгорнути у залі засідань прапор України.

На даний момент не існує правил асамблеї, які би забороняли демонстрацію державної/національної символіки.

Втім, асамблея ще може розглянути можливість внесення змін до власних правил.