У США торнадо пошкодив і знеструмив понад 130 будинків (фото)

У передмісті Чикаго (США) пронісся потужний торнадо EF-3, який пошкодив близько 130 будинків і позбавив електрики приблизно 450 споживачів, пишуть міжнародні ЗМІ.

Подія сталася ввечері в неділю, 20 червня. У підсумку 22 будинки зруйнувалися настільки, що стали непридатні для проживання.

"З усіма уламками на вулицях це було схоже на вибух бомби", – зізнався співробітник місцевої пожежно-рятувальної служби.

Відомо про 8 випадків госпіталізації. Наразі життю людей нічого не загрожує, однак деяких з них рятувальникам довелося діставати з-під щебеню. Смертельних епізодів не зафіксовано.

Фото: Ryan Cox Puraleski / Facebook

Фото: Paul Valade / Daily Herald via AP