У США торнадо пошкодив і знеструмив понад 130 будинків (фото)
У передмісті Чикаго (США) пронісся потужний торнадо EF-3, який пошкодив близько 130 будинків і позбавив електрики приблизно 450 споживачів, пишуть міжнародні ЗМІ.
Подія сталася ввечері в неділю, 20 червня. У підсумку 22 будинки зруйнувалися настільки, що стали непридатні для проживання.
"З усіма уламками на вулицях це було схоже на вибух бомби", – зізнався співробітник місцевої пожежно-рятувальної служби.
Відомо про 8 випадків госпіталізації. Наразі життю людей нічого не загрожує, однак деяких з них рятувальникам довелося діставати з-під щебеню. Смертельних епізодів не зафіксовано.