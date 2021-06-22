У США торнадо пошкодив і знеструмив понад 130 будинків (фото)

У передмісті Чикаго (США) пронісся потужний торнадо EF-3, який пошкодив близько 130 будинків і позбавив електрики приблизно 450 споживачів, пишуть міжнародні ЗМІ.

Подія сталася ввечері в неділю, 20 червня. У підсумку 22 будинки зруйнувалися настільки, що стали непридатні для проживання.

"З усіма уламками на вулицях це було схоже на вибух бомби", – зізнався співробітник місцевої пожежно-рятувальної служби.

Відомо про 8 випадків госпіталізації. Наразі життю людей нічого не загрожує, однак деяких з них рятувальникам довелося діставати з-під щебеню. Смертельних епізодів не зафіксовано.

storm-fence-2-ht-ps-210621_1624281028034
Фото: Ryan Cox Puraleski / Facebook
Ill-weather-ap-ml-210621_1624294866524_h
Фото: Paul Valade / Daily Herald via AP
tornado-damage-illinois-ss-jt-210621_162
Фото: Tannen Maury / EPA via Shutterstock

Новини

analytics