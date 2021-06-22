Павло Фукс оскаржить санкції РНБО

Бізнесмен Павло Фукс прокоментував введення санкцій Ради нацбезпеки і оборони, назвавши їх "особистою помстою" Олексія Данилова. Він має намір захищати свою репутацію в українських і міжнародних судах, повідомляє UBR.

"Це особиста помста Данилова. Він, напевно, ввів в оману президента і інших людей, які приймали таке рішення. Від себе я хочу сказати, що я громадянин України, який платить податки, великі податки, за мої податки забезпечується армія, будуються лікарні, школи. Безумовно, я буду боротися за своє ім'я ", - заявив бізнесмен.

Він пояснив "помсту" тим, що Данилов нібито близький до бізнесмена Михайла Бродського. Останній програв Фуксу суд на 300 тис. грн. про захист честі і гідності.

Також Фукс заявив, що не має відношення до компанії "Голден Деррік", яку Данилов звинуватив у незаконному отриманні ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.