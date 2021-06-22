На Київському водосховищі шукають двох зниклих

Під час купання на Київському водосховищі зникли двоє людей, серед яких дитина, повідомляє Кореспондент.

Відзначається, що 20 червня о 17 год. 37 хв поблизу с. Лебедівка Вишгородського району під час відпочинку на Київському водосховищі зникли двоє людей (попередньо вони потонули, з них дитина 2011 народження).

Ще одна дитина 2017 року народження, яка була врятований місцевим населенням, померла в кареті швидкої медичної допомоги.

Станом на 7:00 ранку 22 червня доля 2 осіб залишається невідомою. Пошукові роботи тривають.