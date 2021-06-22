Польща відкриває всі пункти пропуску на кордоні з Україною

З завтрашнього дня, 23 червня, на польсько-українському кордоні відновлять роботу всі пункти пропуску, посилаючись на пресцентр Державної прикордонної служби України, повідомляє Ліга.net.

Польські прикордонники заявили про готовність відкрити три автомобільні пункти пропуску:

Зосін-Устилуг;

Долгобичув-Угринів;

Кросценко-Смільниця.

КПВВ відновлюють роботу з 01:00 (за київським часом) 23 червня. Таким чином, з середи на польсько-українському кордоні запрацюють усі пункти пропуску.

На цей момент для перетину польського кордону від українців вимагають негативний ПЛР-тест, також потрібно зробити ще один тест вже після в'їзду в країну. Другий тест необов'язковий для щеплених мандрівників, їм не загрожує карантин.