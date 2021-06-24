Малина: протипоказання і користь для здоров'я

Ягоди малини з обережністю слід вживати людям з проблемами шлунково-кишкового тракту або бажаючим схуднути. Свої поради дала лікар-дієтолог Ольга Корабльова, повідомляє Російська газета.

За її словами, малина протипоказана людям з гастритом, виразкою, а також тим, у кого є проблеми з нирками. В цьому випадку ягода може їх надмірно навантажувати, оскільки є сечогінної. Не рекомендується у великих кількостях малина і людям, у яких є алергія на іншу ягоду, наприклад, полуницю.

"Якщо ви вирішили знизити калорійність денного раціону, то тимчасово виключіть малину з раціону, або вживайте ягоду з йогуртом або м'яким сиром", - радить лікар-дієтолог.

Проте користі від малини набагато більше, бо це ягода антиоксидант. вона містить вітамін С, марганець, мідь, калій, ніацин, фолієву кислоту, рибофлавін, а також клітковину. Через що малину рекомендують їсти при недокрів'ї, серцево-судинних і нервових захворюваннях, екземі, і навіть використовувати, як протверезний засіб при алкогольному сп'янінні.

Вміщені в ягодах малини речовини також допомагають підтримувати здоров'я і красу шкіри і волосся. Дорослій людині можна з'їдати без шкоди для здоров'я до 400 грамів ягоди в день.

Жарознижувальну, знеболювальну, протизапальну та потогінну дію ягід малини обумовлено наявністю саліцилової кислоти. Вона в значних кількостях міститься також в листі й гілках, тому їх корисно заварювати в чай при кашлі, ревматизмі й поліартритах.