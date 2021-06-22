Кива прокоментував можливу сутичку з Вірастюком
Народний депутат Ілля Кива вважає, що впоратися з новоспеченим "слугою народу" Василем Вірастюком у Верховній Раді, в разі конфлікту, можна і без рукоприкладства, повідомляє Сегодня.
Нардеп відповів на питання, чи готовий він протистояти Вірастюку, якщо той у сесійній залі буде застосовувати силу.
"Ви росли на вулиці? Так ось я кажу: щоб жити на вулиці не треба бути найсильнішим, або не треба бути майстром спорту з дзюдо, а просто потрібно мати всередині стрижень. І для того, щоб іноді садити на дупу, не обов'язково бити в щелепу, а досить просто подивитися", – сказав Кива.