Кива прокоментував можливу сутичку з Вірастюком

Народний депутат Ілля Кива вважає, що впоратися з новоспеченим "слугою народу" Василем Вірастюком у Верховній Раді, в разі конфлікту, можна і без рукоприкладства, повідомляє Сегодня.

Нардеп відповів на питання, чи готовий він протистояти Вірастюку, якщо той у сесійній залі буде застосовувати силу.