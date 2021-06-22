Луческу розкритикував збірну України за поразку

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу розкритикував настрій українських футболістів на матч за прямий вихід у плей-оф Євро-2020 проти Австрії. Підопічні Андрія Шевченка програли з рахунком 0:1 і посіли третє місце в групі C, повідомляє Обозреватель.

Підсумкова таблиця групи С

В інтерв'ю виданню AS.ro румунський фахівець заявив, що наші співвітчизники виглядали недостатньо зарядженими на боротьбу. Цим, за його словами, і скористалися наші суперники, зігравши агресивно.

"В першу чергу мені не сподобався результат. У мене склалося враження, що українська команда вийшла на поле впевненою в тому, що без проблем зможе досягти нічиєї. Гравці виглядали розслабленими, легковажно ставилися до володіння м'ячем, чим спокійно скористалися австрійці. Вони були більш агресивними та прямолінійними у всіх епізодах. Вони заслужено перемогли" , – поділився своєю думкою Луческу.

Гравці збірної Австрії грали агресивніше

Незважаючи на невтішний результат матчу проти Австрії, підопічні Шевченка все ще можуть потрапити в 1/8 фіналу Євро-2020. Стало відомо, що потрібно для того, щоб це сталося.

Гравці збірної України після поразки від Австрії

Відзначимо, що трансляції матчів Євро-2020 можна побачити на телеканалі "Україна".

Як повідомляв OBOZREVATEL, наставник збірної України не стримався на післяматчевій пресконференції, заявивши, що його команді нічого робити в плей-оф турніру з тією грою, яка була в поєдинку проти австрійців.