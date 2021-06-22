Sotheby's прийме криптовалюту для оплати рідкісного діаманта

Заснований в 1744 році аукціонний будинок Sotheby's виставить на торги в Гонконзі рідкісний діамант. Ставки планують приймати в традиційній валюті, біткоїні або Ethereum, повідомляє ForkLog.

Crypto per carat! We've just announced that cryptocurrency will be accepted as payment for an exceptional 101.38-carat pear-shaped D Flawless diamond - a significant moment in the evolution of the market. https://t.co/ulHfAJN9uW @sothebysjewels #SothebysJewels #Cryptocurrency pic.twitter.com/QEwFqmbsGn - Sotheby's (@Sothebys) June 21, 2021

Торги стартують 9 липня. До цього діамант грушоподібної форми вагою 101,38 карат виставлять в гонконгській галереї Sotheby's.

Глава місцевого підрозділу аукціонного дому Патті Вонг назвала майбутній продаж «воістину символічним моментом».

«Найдавніший і символічний знаменник вартості вперше можна придбати за новітню універсальну валюту людства», - йдеться в заяві.

Лот оцінили в $10- $15 млн. В Sotheby's додали, що вперше виставляють на торги товар такої вартості для покупки в криптовалюті.