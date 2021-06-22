Обрання нового лідера в Ірані підриває надію США на ядерну угоду

Представники адміністрації Байдена вважають, що обрання прихильника жорсткої лінії президентом Ірану не вплине на перспективи відновлення невдалої ядерної угоди 2015 року зі Тегераном, пишуть іноземні ЗМІ.

Втім, оптимізм щодо неминучості угоди згас, оскільки останні переговори завершилися в неділю без відчутних ознак значного прогресу. У своїх перших публічних коментарях новий президент Ірану Ебрагімі Раїса відкинув ключову мету Байдена - розширити ядерну угоду.

Відзначимо, що Джо Байден і його команда зробили повернення США до угоди одним зі своїх головних зовнішньополітичних пріоритетів.

Незважаючи на майбутнє президентство Раїса, офіційні особи адміністрації Байдена наполягають на незмінності перспектив досягнення угоди. Вони стверджують, що верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї, який підписав угоду 2015 року, відому як Спільний всеосяжний план дій або СВПД, буде приймати будь-які остаточні рішення незалежно від того, хто є президентом.

У той же час, експерти по Ірану підкреслили, що Байдену буде складно, якщо взагалі можливо, змусити Іран вийти за рамки ядерного угоди.

Критики ядерної угоди стверджують, що адміністрація вже віддала занадто багато в обмін на занадто мало, сигналізуючи про своє бажання спростувати відмову Трампа від ядерної угоди. Крім того, критики вважають, що навіть якщо Іран погодиться на якісь додаткові переговори, ця обіцянка буде безглуздою.

Додаткова складність полягає в тому, що Раїса стане першим чинним президентом Ірану, санкціонованим урядом США ще до вступу на посаду.