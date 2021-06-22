Чорне море в Одесі перетворилося в "зелене": причини, наслідки

Після проливних дощів море в Одесі забарвилося в зелений колір. Причина – "цвітіння" токсичних ціанобактерій, повідомляє Вести.

Найбільше вода "цвіте" в напівзакритих акваторіях пляжів, відокремлених хвилерізами від відкритого моря, але смуги оливково-зеленої води зустрічаються і в інших місцях.

Гідробіологи кажуть, що явище викликало масове поширення ціанобактерії Aphanizomenon flos-aquae, яка зазвичай формує поверхневі агрегати в прісних/солонуватих водоймах при наявності великої концентрації, але може викликати "цвітіння" і в морських прибережних зонах. Сильні дощі в останні дні змили в море різне сміття, відходи та бруд з міста, що поповнило "кормову базу" ціанобактерій.

В останній раз цей вид мікроорганізмів став причиною "цвітіння" моря в Одесі у 2015 році.

Існують нетоксичні форми Aphanizomenon flos-aquae, але більшість все ж є токсичними – містять гепато- й нейроендотоксини, які можуть бути особливо небезпечні при купанні для невеликих тварин на зразок собак, а також дітей.