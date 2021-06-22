Чорне море в Одесі перетворилося в "зелене": причини, наслідки
Після проливних дощів море в Одесі забарвилося в зелений колір. Причина – "цвітіння" токсичних ціанобактерій, повідомляє Вести.
Найбільше вода "цвіте" в напівзакритих акваторіях пляжів, відокремлених хвилерізами від відкритого моря, але смуги оливково-зеленої води зустрічаються і в інших місцях.
Гідробіологи кажуть, що явище викликало масове поширення ціанобактерії Aphanizomenon flos-aquae, яка зазвичай формує поверхневі агрегати в прісних/солонуватих водоймах при наявності великої концентрації, але може викликати "цвітіння" і в морських прибережних зонах. Сильні дощі в останні дні змили в море різне сміття, відходи та бруд з міста, що поповнило "кормову базу" ціанобактерій.
В останній раз цей вид мікроорганізмів став причиною "цвітіння" моря в Одесі у 2015 році.
Існують нетоксичні форми Aphanizomenon flos-aquae, але більшість все ж є токсичними – містять гепато- й нейроендотоксини, які можуть бути особливо небезпечні при купанні для невеликих тварин на зразок собак, а також дітей.
Держпродпотребслужба не рекомендує купатися на міських пляжах Одеси, однак Одеський обласний лабораторний центр вважає воду на міських пляжах
"чистою й цілком придатною для купання". Їх спроби нібито відповідали гігієнічним вимогам.