Жителів багатоповерхівки, яка вибухнула під Києвом не пускають в квартири

Очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін взяв під особистий контроль питання допомоги жителям Білогородки (Бучанський район), які постраждали внаслідок пожежі у п’ятиповерхівці, повідомляє Деловая столица.

"Мешканці будинку, на жаль, поки що не зможуть ночувати у себе вдома. Зараз вирішуємо питання їх розселення. Частина має змогу залишитись у родичів чи знайомих. Для решти ми прямо зараз облаштовуємо в місцевому будинку культури центр допомоги та місце для ночівлі" , — повідомив Володін.

За його словами, ведуться перемовини із забудовниками та керівниками готелів для тимчасового відселення постраждалих.

"Людей забезпечимо всім необхідним. Вночі будинок буде охоронятись" , — додав голова ОДА.

Володін повідомив, що рятувальники продовжують свою роботу.

"Згідно з оперативними даними, одна людина загинула. В лікарню в стані середньої важкості доставили 13-річну дитину та двох дорослих чоловіків" , — розповів він.

Нагадаємо, вдень 21 червня у п’ятиповерховому житловому будинку в Білогородці під Києвом у квартирі на третьому поверсі стався вибух, який спричинив загоряння. Пожежа розповсюдилась на четвертий і п’ятий поверхи, а також покрівлю.

Рятувальники евакуювали 40 мешканців будинку. Внаслідок пожежі двоє осіб потрапили до лікарні. Ще шестеро після огляду лікарями від госпіталізації відмовились. На місці пожежі виявили загиблу особу.