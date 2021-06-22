Став відомий головний симптом COVID-19 у вакцинованих осіб

Чхання є головним симптомом при коронавірусі у вакцинованих пацієнтів, повідомляє Лента.Ру.

За даними присвяченого коронавірусу дослідження ZOE COVID Symptom Study, часте чхання може бути симптомом COVID-19. Названа ознака часто проявляється у пацієнтів, які раніше зробили щеплення вакциною від захворювання і згодом все ж заразилися.

Зазвичай чхання не є явною ознакою COVID-19, воно навіть не входить в число найпоширеніших симптомів. До останніх відносять високу температуру, озноб, постійний кашель, втрату нюху, головний біль, задишку, болі в грудях, проблеми з кишечником і інше. При цьому чхання надзвичайно поширене в теплу пору року і частіше є симптомом алергії.

Фахівці пояснили, що часте чхання без пояснення причин після вакцинації може бути ознакою COVID-19. При появі даної ознаки у щеплених пацієнтів лікарі рекомендували залишатися вдома і зробити тест на коронавірус.