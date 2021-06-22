Путін заявив, що Революцію гідності організували США
Президент Росії Володимир Путін заявив, що Революцію Гідності в Україні нібито організували США. Після цього в країні стався "розкол". Про це, посилаючись на сайт президента РФ, повідомляє РБК-Украина.
Він знову назвав Майдан
"антиконституційним збройним переворотом".
"З цього все і почалося. Навіщо потрібно було це робити? Тоді чинний президент Янукович вже погодився з усіма вимогами опозиції. Навіщо США організували переворот, а країни Європи - безвольно його підтримали, спровокувавши розкол в самій Україні і вихід Криму з її складу?", - написав він.
За його словами, багато країн нібито були поставлені перед штучним вибором - бути або з колективним Заходом, або з Росією.
"Фактично це був ультиматум. До яких наслідків призвела така агресивна політика, ми бачимо на прикладі "української трагедії 2014 року", - вважає він.