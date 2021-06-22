Зеленський ушанував пам’ять жертв Другої світової війни
Президент України Володимир Зеленський у День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні поклав квіти до могили Невідомого солдата у Києві.
Про це повідомляє пресс-служба ОП.
Церемонія відбулася в Меморіалі Вічної Слави, де поховані воїни, котрі захищали Україну в роки Другої світової війни.
У церемонії також взяв участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.
"Сьогодні, 22 червня, – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни. 80-ті роковини початку найбільш кривавого періоду Другої світової. Ця трагедія торкнулася майже кожної української родини. Мільйони українців пішли на війну, щоб захистити світ від нацистської навали. Сьогодні ми згадуємо їхній подвиг і дякуємо кожному з них за життя та можливість будувати нову Україну, в якій не буде місця війнам", – наголосив Володимир Зеленський.