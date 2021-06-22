Зеленський ушанував пам’ять жертв Другої світової війни

Президент України Володимир Зеленський у День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні поклав квіти до могили Невідомого солдата у Києві.

Про це повідомляє пресс-служба ОП.

Церемонія відбулася в Меморіалі Вічної Слави, де поховані воїни, котрі захищали Україну в роки Другої світової війни.

У церемонії також взяв участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.