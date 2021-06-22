Глава Гостуризма считает, что Украина может попасть в ТОП стран по гастрономии

Голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів розраховує, що за кілька років Україна може потрапити до топ країн з гастрономії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми працюємо з рестораторами і сподіваємося, що саме така системна політика дасть змогу за кілька років досягти мети і бути в топ країн з гастрономії", - сказала вона на прес-конференції.

За її словами, гастрономія є частиною культури, і для того, щоб якісно популяризувати українську гастрокультуру серед іноземців, важливо прищепити культуру споживання автентичної їжі серед українців.

Олеськів розраховує, що за прикладом інших популярних світових страв принаймні український борщ у майбутньому буде в найкращих ресторанах світу, а туристи їхатимуть в Україну, щоб спробувати його в країні походження.