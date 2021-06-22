Разоблачена мошенническая схема в киевской налоговой службе

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований Киева разоблачили в коррупции должностных лиц столичного управления Государственной налоговой службы, которые способствовали коммерсантам в уклонении от уплаты налогов на примерно на 2,5 млрд грн, повідомляє БiзнесЦензор.

Пресс-служба ГБР отмечает, что чиновники налоговой службы вступили в сговор с представителями нескольких коммерческих структур, занимающихся реализацией подакцизной продукции. Налоговики согласно действующему законодательству должны были блокировать регистрацию налоговых накладных этих фирм, отнесенных к рисковым, однако за взятку они не "замечали" грубых нарушений.

Схема действовала с середины 2020 года и позволила злоумышленникам уклониться от уплаты налогов на примерно 2,5 млрд грн.

Сотрудники ГБР провели обыски в служебных помещениях ГНС в Киеве, во время которых изъяли вещи и документы, которые будут приобщены к материалам дела.

Кроме того, начато уголовное производство по статье злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.