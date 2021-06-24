Щоб відпочинок не став трагедією: правила поведінки на воді

У Державній службі з надзвичайних ситуацій нагадали правила безпеки під час купання в водоймах.

Щоб приємний і корисний відпочинок не закінчився трагедією, необхідно пам'ятати наступне:

купатися слід тільки в спеціально обладнаних місцях, у світлий час доби, у спокійну безвітряну погоду при температурі води понад +18, повітря - більш як +24 градусів;

варто уникати купання в незнайомих місцях, особливо в місцях з сильною течією;

у воду треба заходити повільно й обережно, поступово обмацуючи дно, стрибки з гірок, дерев та інших височин небезпечні серйозними травмами хребта;

не можна купатися в стані сп'яніння;

бажано приколювати до білизни для плавання гострий предмет (шпильку), за допомогою якого можна буде відновити еластичність м'язів в разі судоми.

Також співробітники ДСНС нагадують, що під час порятунку потопельників одночасно можна допомогти тільки одній людині. Більшій кількості – небезпечно для самого плавця і майже неможливо.

При плаванні на човні обов'язково повинна бути людина, яка знає навколишні води, правила безпеки, а також добре плаває. Перебування на човні дітей без дорослих заборонено.