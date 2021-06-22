Скільки витратять на "Велике будівництво" в Київській області

На реалізацію в Київській області програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" цього року спрямують 335 млн гривень. Практично всі ці гроші підуть на поліпшення соціальної інфраструктури – шкіл, дитячих садків, повідомляє Сегодня.

Гроші на будівництво, капітальні ремонти та реконструкції надходять з різних джерел:

80 млн гривень – з Державного фонду регіонального розвитку;

231 млн – співфінансування з місцевих бюджетів;

3,6 млн – кошти Централізованого сховища для зберігання відпрацьованого ядерного палива;

20 млн – субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів.

"Цього року "Велике будівництво" в нашій області включає 18 соціальних об'єктів. Загальний ступінь будівельної готовності по них зараз становить 34%. Щотижня маємо позитивну динаміку. Реалізація проєктів проходить згідно з планом", – сказав заступник голови КОДА Андрій Лісовик.

Йдеться про п'ять шкіл, шість дитячих садків, шість спортивних локацій і один Центр надання адміністративних послуг.