Введено в експлуатацію нову ділянку нафтопроводу на Львівщині

АТ "Укртранснафта" ввела в експлуатацію нову трасу нафтопроводу - обхідна ділянка нафтопроводу "Броди-Держкордон" (магістральний нафтопровід "Дружба"). Прес-служба компанії зазначає, що це мінімізує ризик забруднення Стрийського водозабору прісних підземних вод - одного з найбільших водозаборів у Львівській області та в Західному регіоні України, повідомляє БiзнесЦензор.

В "Укртранснафті" уточнили, що при перенесенні нафтопроводу провели комплекс будівельно-монтажних, зварювальних і ізолюючих робіт. Загальна довжина кожної нитки побудованого нафтопроводу становить 11,7 км. Траса прокладена переважно по вододілах, що практично виключає ризик пошкодження нафтопроводу під дією природних факторів і забруднення водних об'єктів.

"Старий нафтопровід побудували 60 років тому і ввели в експлуатацію в 1962 році. За цей час він зносився. Ми заздалегідь піклуємося про модернізацію об'єктів, які можуть мати вплив на навколишнє середовище. Сьогодні нафта вже прокачується по новій гілці, а стара більше не несе загроз для навколишнього середовища і жителів Львівщини", - зазначив заступник генерального директора компанії в Західному регіоні Ігор Піта.

В "Укртранснафті" нагадали, що нафтопровід "Одеса-Броди-Держкордон" на ділянці км 157 - км 165 проходить уздовж русла річки Стрий і частково проходить в межах другої зони санітарної охорони Стрийського водозабору прісних підземних вод.

Водозабір забезпечує питною водою понад 500 тис. споживачів - частина жителів у Львові, жителів Трускавця, Моршина, Стрия та Дрогобича. У разі пошкодження нафтопроводу на цій ділянці існував ризик виходу нафти і забруднення річки з попаданням нафти в підруслові споруди водозабору.

"Укртранснафта", 100% акцій якої знаходяться в управлінні НАК "Нафтогаз України", є оператором нафтотранспортної системи країни.

Система магістральних нафтопроводів "Укртранснафти" діаметром від 159 мм до 1220 мм загальною протяжністю 4,767 тис. км проходить по території 19 областей країни, має щорічну пропускну здатність на вході 114 млн тонн, на виході - 56,3 млн тонн.